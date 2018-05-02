مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ6 ملايين برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات #النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، قفزت أكثر من ستة ملايين برميل الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام صعدت 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أبريل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 739 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 416 ألف برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 60 ألف برميل يوميا، وزادت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لـ"رويترز" قد توقعوا انخفاضاً قدره 1.4 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 3.9 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، بمقدار 263 ألف برميل يومياً إلى 6.4 مليون برميل يومياً.