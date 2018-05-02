وزير النفط الكويتي رداً على ترمب:أوبك لا تتحدث عن الأسعار

قال #وزير_النفط_الكويتي بخيت الرشيدي، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ستركز على استقرار السوق وإدارة تخمة المعروض النفطي لا الأسعار، حين تجتمع في يونيو/حزيران المقبل.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت #أوبك ستزيد الإنتاج كي تقلص الأسعار بعد تعليقات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، اتهم فيها أوبك برفع الأسعار "على نحو مصطنع"، أفاد الرشيدي "لا نتحدث أبدا عن الأسعار. نحن نتحدث عن استقرار السوق والتحكم في الزيادات التي يكون لها تأثير كبير على مخزونات المواد النفطية في الأسواق العالمية بما يضمن استقرار السوق بشكل خاص للمستهلكين والمنتجين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، غرد منتقدا المنظمة، بالتزامن مع اجتماع أوبك وشركائها في جدة في 22 أبريل الماضي، قائلا إنه مع كل هذه الكميات من النفط في كل مكان تبقى أسعار النفط مرتفعة جدا بشكل مصطنع. وأضاف أن هذا غير جيد ولن يكون مقبولا.

ليأتي الرد سريعا آنذاك من وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تغريدة ترمب بالقول، إنه لا يعتقد أن أسعار النفط مرتفعة على نحو مصطنع، وأضاف: "نقوم بدورنا بتصحيح السوق، والسوق لم تتوازن بعد".