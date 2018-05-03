المخزونات والإنتاج الأميركيان يضغطان على أسعار النفط

انخفضت أسعار #النفط اليوم الخميس، متأثرة بزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة وارتفاع الإنتاج الأميركي إلى مستوى قياسي، مما يقوض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك لخفض الإمدادات، وإن كان احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران يبقي الأسواق في حالة من القلق.

وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت 73.31 دولار للبرميل، بانخفاض خمسة سنتات، بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام #غرب_تكساس_الوسيط الأميركي بمقدار سنت واحد إلى 67.92 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار جراء تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، يظهر أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة زادت 6.2 مليون برميل إلى 435.96 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل، وهو أعلى مستوى في 2018.

كما زاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 10.62 مليون برميل يوميا، ليرتفع بأكثر من الربع منذ منتصف 2016.

وتنتج الولايات المتحدة حالياً النفط بمعدل يزيد عن السعودية أكبر منتج في أوبك. وتضخ روسيا كميات أكبر من الخام تبلغ نحو 11 مليون برميل يومياً. وقد تتجاوز الولايات المتحدة ذلك المستوى قريبا جداً، في الوقت الذي زادت فيه شركات النفط الإنتاج في الفترة من يناير إلى مايو، بوتيرة هي الأسرع في خمس سنوات على الأقل وفقا لما تظهره بيانات "تومسون رويترز آيكون".