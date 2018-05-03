نوفاك: 95% نسبة التزام روسيا باتفاق "أوبك" في أبريل

قال #وزير_الطاقة_الروسي ألكسندر نوفاك إن مستوى التزام روسيا بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بلغ 95.2% في أبريل نيسان.



وأفاد نوفاك، في بيان "روسيا ملتزمة بالكامل بتحقيق التوازن في سوق النفط وكبح العوامل التي تؤدي لتقلب الإنتاج". ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.



وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن إنتاج النفط الروسي بلغ 10.97 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، دون تغيير يذكر عن مارس آذار الذي سجل فيه الإنتاج أعلى مستوى في 11 شهرا، وبما يزيد عن المستوى المستهدف بموجب اتفاق مع منتجين آخرين للنفط بشأن تقييد الإنتاج.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قد ذكرت أمس أن مخزونات #النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، قفزت أكثر من 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام صعدت 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أبريل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 739 ألف برميل.