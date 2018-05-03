"إيني" تكشف عن بئر نفطية جديدة في مصر

أعلنت #إيني الإيطالية للنفط والغاز عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر في امتياز جنوب غرب مليحة، الذي تملكه الشركة بالكامل عبر وحدتها ايوك.

وأضافت إيني، في بيان صحافي نشر على موقعها الإلكتروني، أن الإنتاج بدأ من البئر الجديدة بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954.

وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية لرويترز "جارٍ حاليا تقييم احتياطيات النفط بحقل فاغور" الذي يضم الكشف الجديد لإيني.

وكانت إيني اكتشفت #حقل_ظُهر العملاق للغاز في مصر عام 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما فتح شهية مصر لطرح مزايدات جديدة في إطار سعيها للتحول لمركز إقليمي للطاقة.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.