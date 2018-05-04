النفط مستقر ترقباً لتجديد العقوبات الأميركية على إيران

لم يطرأ تغير يذكر على #أسعار_النفط اليوم الجمعة، بعد صعودها في وقت سابق من الجلسة، وسط بواعث قلق في السوق بشأن المخاطر الجيوسياسية المحتملة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.



وكانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 15 سنتا عند 68.28 دولار للبرميل. ويتجه الخام للصعود 0.3% للأسبوع بأكمله.



وسجلت عقود #خام_برنت 73.37 دولار للبرميل متراجعة 25 سنتا بما يعادل 0.3% عن الإغلاق السابق بعد أن لامست 73.80 دولار في المعاملات الصباحية المكبرة. وتتجه #عقود_برنت تسليم يوليو تموز لتراجع أسبوعي 0.5%.



وكان وزير الخارجية الإيراني قال أمس الخميس إن المطالب الأميركية بتغيير #الاتفاق_النووي الذي وقعته بلاده في 2015 مع القوى العالمية غير مقبولة وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس دونالد ترمب للأوروبيين من أجل "إصلاح" الاتفاق.



وقال وانغ شياو مدير أبحاث الخام لدى قوتاي جونان للعقود الآجلة "أسعار النفط الحالية، تتضمن علاوة سعرية بسبب أوجه عدم التيقن المتعلقة بإيران. المستثمرون متخوفون بشأن #الإمدادات بعد أن أخذت إيران موقفا صارما في ردها على الولايات المتحدة".