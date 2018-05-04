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سينوبك تبدأ بناء وحدة تكسير بمصفاة مشتركة مع الكويت

المصدر: بكين - رويترز
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قالت صحيفة شركة #سينوبك_الصينية، اليوم الجمعة، إن الشركة بدأت أعمال البناء في وحدة تكسير بالحفز طاقتها 4.2 مليون طن سنويا بمشروع مصفاة مشترك مع الكويت في جوانجدونج.

وتتوقع سينوبك إتمام مشروع وحدة التكسير في سبتمبر أيلول.

ستبلغ طاقة تكرير الخام بالمرحلة الأولى من المصفاة الصينية الكويتية 10 ملايين طن سنويا، إلى جانب إنتاج 800 ألف طن سنويا من الإيثيلين.

كلمات دالّة

#سينوبك الصينية

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