هل تفوز كوريا ببناء مشروع للطاقة النووية بالسعودية؟

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الجمعة، إنه "متفائل" بأن كوريا الجنوبية ستكون على القائمة القصيرة لمشروع #بناء_محطتين_نوويتين_في_السعودية.



وأبلغ الفالح الصحافيين على هامش مناسبة للقطاع في سول أن بوسع كوريا الجنوبية توقع "نتيجة جيدة" عندما سئل عن عروض المنافسة على المشروع لكنه لم يذكر تفاصيل.



وتعتزم السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بناء محطتين نوويتين لتنويع #مصادر_إمدادات_الطاقة وهي تجري محادثات مع شركات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا والصين للمشاركة في تقديم العروض.



وفي حالة فوز كوريا الجنوبية فستصبح ثاني صفقة صادرات نووية لها. ففي 2009 فاز كونسورتيوم بقيادة مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو) التي تديرها الدولة بأول صفقة صادرات نووية لسول وكانت مع الإمارات.



والتقى الفالح بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ووزير الطاقة بايك أون-جيو لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة وقطاعات أخرى.