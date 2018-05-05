عقوبات إيران تدفع النفط الأميركي لأعلى سعر منذ 2014

صعدت أسعار #النفط حوالي 2 بالمئة، وسجل #الخام الأميركي أعلى مستوى في أكثر من 3 أعوام مع بقاء #الإمدادات العالمية من الخام مقيدة وانتظار السوق أنباء من واشنطن بشأن عقوبات أميركية جديدة محتملة على #إيران.

وقال متعاملون إن سوق #النفط تلقى دعماً مع اقتراب مهلة تنتهي في الثاني عشر من مايو أيار للإعلان عن عقوبات أميركية جديدة على إيران.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.25 دولار، أو 1.70 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.87 دولار للبرميل وتنهي الأسبوع مرتفعة 0.4 بالمئة.

وزادت عقود خام القياس الأميركي #غرب_تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 1.89 بالمئة، لتغلق عند 69.72 دولار للبرميل، بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 69.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014. وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد قليلا عن 1.5 بالمئة.

ويشعر المستثمرون بقلق من أن عقوبات على إيران قد تخفض إمدادات النفط.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن المطالب الأميركية لتغيير الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده في 2015 مع القوى العالمية غير مقبولة وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس دونالد ترمب للأوروبيين من أجل "إصلاح" الاتفاق.