مؤشرات قوية على زيادة إنتاج النفط الأميركي

أضافت شركات الطاقة الأميركية حفارات نفطية للأسبوع الخامس على التوالي في الوقت، الذي تمضي فيه قدما في خطط لزيادة الإنفاق على أنشطة الحفر هذا العام مع ارتفاع أسعار الخام، وهو ما يعزز أرباحها ويدفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت تسعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو أيار، ليصل العدد الإجمالي إلى 834 حفارا وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2015.

وإجمالي عدد الحفارات في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 703 حفارات نشطة بينما تزيد شركات الطاقة الإنتاج بالتوازي مع مساعي أوبك لخفض الإنتاج العالمي، في مسعى للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

ويجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي قرب 70 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014. ويزيد ذلك بكثير عن المتوسط الذي سجلته العقود الآجلة للخام في عام 2017 البالغ 50.85 دولار والمتوسط الذي سجلته في 2016 البالغ 43.47 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قفز إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 10.3 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.