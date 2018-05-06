وزير النفط الإيراني: نفضل سعراً "معقولاً" للنفط

نقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط، بيجن زنغنه، قوله اليوم الأحد، إن طهران تفضل سعر خام "معقولا"، تحاشياً لعدم الاستقرار في السوق.

وقال زنغنه بحسب الموقع إن أسعار #النفط المعقولة سوف "تشجع المنتجين على مواصلة الإمداد وتمنع في نفس الوقت الأسواق العالمية من الوقوع في عدم الاستقرار".

وأضاف أن "توترات مصطنعة" هي السبب وراء الارتفاع الحالي في أسعار النفط الخام.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بنحو 2% يوم الجمعة، وأغلق #برنت مرتفعاً 1.25 دولار عند 74.87 دولار للبرميل، في ظل استمرار شح الإمدادات العالمية في حين تنتظر السوق أنباء من واشنطن بشأن عقوبات أميركية جديدة محتملة على #إيران.