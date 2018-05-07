مصر: تكلفة خط الغاز مع قبرص بين 800 مليون ومليار دولار

قال وزير البترول المصري اليوم الاثنين، إن تكلفة مد خط أنابيب مزمع لنقل #الغاز من #قبرص إلى #مصر ستدور بين 800 مليون ومليار دولار.

وأوضح الوزير طارق الملا خلال مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي يورجوس لاكوتريبيس، أن جزءاً من إمدادات الغاز القادمة من قبرص سيكون للسوق المصرية والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا.

من جانبه، قال لاكوتريبيس: "اتفقنا على الانتهاء من الاتفاقية الخاصة بنقل الغاز في أسرع وقت".

ويستهدف المشروع الذي يتفاوض عليه البلدان، نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 و6 تريليونات قدم مكعبة. وكانت مصر أعلنت في فبراير الماضي توقيع اتفاق مبدئي مع قبرص لمد خط الأنابيب.

وأشار وزير البترول المصري إلى أن شركاء #حقل_أفروديت سيكونون مساهمين في إنشاء الخط.

من ناحية أخرى، قال الملا إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا حالياً، وذلك ارتفاعاً من 5.5 مليار قدم مكعبة في فبراير الماضي.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول مكتشفة حديثاً ووقف الاستيراد بحلول 2019، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.

وتأتي زيادة الإنتاج الأخيرة مع التشغيل التدريجي لـ #حقل_ظُهر الذي اكتشفته "إيني" الإيطالية في 2015 ويحوي احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.