249 مليون برميل.. مبيعات قياسية لـ"إينوك" في 2017

أعلنت مجموعة #إينوك عن وصول حجم مبيعاتها من المنتجات النفطية خلال العام الماضي إلى 249 مليون برميل، الأمر الذي يعزى بشكل رئيسي للتوسع في عمليات المجموعة بمجالات التبادل التجاري وتجارة التجزئة وتخزين الطاقة وتسويق المنتجات.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك" إن "الإمارات تعد لاعباً متكاملا في قطاع الطاقة وتتبوأ مكانة رائدة على صعيد استراتيجيات أمن وكفاءة الطاقة من خلال المبادرات التي تطلقها في مجال التنمية المستدامة وتنويع الموارد، ومن هذا المنطلق نواصل التركيز على تعزيز إمكاناتنا الأساسية في هذا القطاع في الوقت الذي نستثمر فيه على المدى الطويل في مشاريع مهمة للبنى التحتية، تساهم بدور جوهري في تغطية احتياجات الطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد أن مشاريع مثل توسعة مصفاة جبل علي وتمديد خطوط تزويد وقود الطائرات، تعتبر من المقومات الحيوية لدعم مسيرة النمو التحولي التي تشهدها الدولة.

وأشار إلى أن العام 2017 شكل نقلة نوعية في مسيرة "اينوك"، وهو ما يظهر جلياً في توسعة مشروع مصفاة النفط، وتعزيز أداء المجموعة في قطاع تجارة التجزئة، الأمر الذي أثمر توفير المزيد من فرص العمل، وشكل عنصراً داعما للعمليات الصناعية في قطاعات هامة مثل الطيران والنقل.

وقال أيضاً إن في العام 2017 حققت مصفاة "إينوك" إحدى أعلى مستويات الإنتاجية في تاريخها، وذلك بعد أن سجلت معدل استخدام لعمليات المصفاة بلغ 100%: كما شهدت المجموعة تقدماً ملحوظاً في مشروع توسعة المصفاة البالغة قيمته مليار دولار، وهو ما سيؤدي إلى رفع إنتاجية منتجات النفط المكرر بنسبة 50% وتوفير منتجات ممتازة متوافقة مع المعايير الصارمة للانبعاثات الأوروبية "يورو 5".

وبالإضافة إلى ذلك حققت منتجات "إينوك" وعملياتها نمواً كبيراً لا سيما مع الإعلان عن الشراكة بين "غاز الإمارات" و"دبي للعقارات"، للبدء بتوزيع وتركيب أسطوانات الغاز المركبة وإطلاق الوقود الحيوي "بيوديزل 5"، في إطار مبادرات الاستدامة التي تلتزم بها المجموعة، بحسب قول الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأضاف الفلاسي أن في قطاع الطيران والتخزين، أرست المجموعة في وقت سابق من العام الحالي عقد تخطيط وتوريد وبناء خط أنابيب لتزويد وقود الطائرات يبلغ طوله 16.2 كيلومتر، من المقرر أن يربط منشآت التخزين التابعة للمجموعة في جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب. ولدى استكماله سينقل الخط 2000 متر مكعب/ساعة من وقود الطائرات إلى المطار، ويدخل حيز التشغيل بالتزامن مع معرض #إكسبو_2020.

وتهدف "اينوك" عبر خطي الأنابيب لوقود الطائرات إلى تلبية احتياجات مطارات دبي حتى عام 2050.

وأشار الفلاسي إلى أن مجموعة "إينوك" تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ في مبيعات الوقود، وفي 2017 سجلت محطات التجزئة التابعة للمجموعة أكثر من 120 مليون معاملة بنمو نسبته 30% مقارنة بالعام السابق، كما افتتحت "إينوك" ست محطات جديدة العام الماضي، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى افتتاح 54 محطة خدمة بحلول عام 2020.

يذكر أنه في إطار التزام "إينوك" بتحقيق أهداف إدارة الطاقة والموارد، أعلنت أخيراً أن جميع محطات الخدمة الجديدة التي تطورها ستعمل بالطاقة الشمسية، بما ينسجم مع الأهداف البيئية والاقتصادية لدولة الإمارات، حيث تشير تقديرات المجموعة إلى أن المحطات الجديدة ستولد أكثر من 23 غيغاواط/ساعة باستخدام الطاقة الشمسية بحلول عام 2020، مما يخفف العبء عن شبكة "هيئة كهرباء ومياه دبي" ومحطات توليد الطاقة.