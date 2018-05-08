غولدمان: التوترات ستقفز بأسعار النفط فوق 82 دولاراً

قال "غولدمان ساكس" إن نقصاً متوقعاً في إنتاج #إيران من #النفط بمقدار 250 ألف برميل يومياً لمدة ستة أشهر، ربما يدعم أسعار الخام بنحو 3.5 دولار للبرميل، ما لم يتحرك أعضاء آخرون في منظمة #أوبك لتعويض الفاقد.

وأضاف البنك أن التوترات في دول رئيسية منتجة للنفط، توجد مخاطر بفقد إنتاج إضافي، وهو ما قد يميل بالتوقعات لسعر برميل خام #برنت في الصيف القادم إلى 82.5 دولار صعوداً.

ومن المرتقب أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، اليوم الثلاثاء، قراره بشأن مستقبل #الاتفاق_النووي مع إيران، الذي من شأنه أن يعيد عقوبات اقتصادية تخلصت منها طهران عقب التوصل إلى اتفاق لكبح طموحها النووي غير السلمي، ستطال قطاع النفط الإيراني وتعيق صادراته.

تأثيرات غير فورية

وأشار "غولدمان ساكس" بحسب ما نقلته "رويترز" إلى أنه في حال انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق النووي الإيراني وأُعيد فرض عقوبات ثانوية على طهران، فإن تأثير ذلك على سوق النفط قد لا يكون فورياً، وربما لا يؤدي إلى فقد صادرات بنحو مليون برميل يومياً مثلما حدث بين 2012 و2015.

ولفت إلى أن إعادة التوازن إلى أسواق الطاقة ستواجه مخاطر جيوسياسية في الأشهر القادمة، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن تقلبات أسعار النفط ستستمر.

أوبك: العمل متواصل

عن التداعيات المحتملة للقرار الأميركي، قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" اليوم الثلاثاء، إن الجهود التي تقودها "أوبك" لتحقيق الاستقرار في سوق الخام سوف تستمر.

وأضاف محمد باركيندو في تصريحات لـ"رويترز": "لدينا ثقة في قادتنا، داخل أوبك وخارجها، الذين دعموا بقوة جهودنا المشتركة مع الشركاء غير الأعضاء في أوبك لمساعدة سوق النفط على استعادة الاستقرار، بعد أسوأ دورة نفطية في التاريخ، بأن يواصلوا قيادة الدفة في تلك الأوقات التي تشوبها الضبابية".

وتابع: "إعادة التوازن إلى سوق النفط عملية طويلة هي في عامها الرابع حالياً. إنها مازالت تمضي قدماً وتتطلب المداومة".