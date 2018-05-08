كيف يمكن أن يتأثر النفط بحال عودة العقوبات على إيران؟

تترقب #أسواق_النفط قرار الرئيس الأميركي المتوقع اليوم بشأن #الاتفاق_النووي مع إيران، وهو ما دفع أسعار برنت إلى 76 دولارا أمس، قبل أن تعود للتراجع اليوم.

ومن المتوقع أن تؤثر عودة #عقوبات_إيران على صادراتها النفطية، حيث رأت RBC Capital markets أن الصادرات النفطية لإيران ستنخفض بواقع 200 إلى 300 ألف برميل يومياً في حال عادت العقوبات عليها.

وقال محللو باركليز للأبحاث في تقرير إن من المرجح أن يعلن ترمب عدم تجديد الإعفاء من العقوبات أو يعيد التأكيد على معارضته للاتفاق النووي.

ويرجح عدد من المحللين والدبلوماسيين أيضاً انسحاب ترمب من #الاتفاق_النووي، رغم محاولات أنجيلا ميركل وبورس جونسون وإيمانول ماكرون الكبيرة بثني ترمب عن إقرار الانسحاب.

يشار إلى أن إنتاج إيران النفطي وصل لحدود 4 ملايين برميل يومياً مع تخفيف العقوبات، فيما تستهدف إيران إنتاج 4,7 مليون برميل خلال 4 سنوات. وتعد كل من الصين والهند وتركيا أكبر المشترين للخام الإيراني.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 78 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 69.95 دولار للبرميل.

ونزلت عقود خام برنت 67 سنتا أو 0.9% إلى 75.50 دولار بعد أن قفزت 1.7% ليتحدد سعر التسوية عند 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.