واردات النفط الصينية ترتفع لمستوى قياسي في أبريل

أظهرت بيانات الجمارك أن واردات #الصين اليومية من #النفط الخام بلغت مستويات مرتفعة قياسية في أبريل، مع استيراد شركات التكرير المستقلة شحنات متأخرة من الشهر السابق، وشرائها كميات جديدة في ظل استقرار هوامش التكرير.

وقالت الإدارة العامة للجمارك إن شحنات أبريل بلغت 39.46 مليون طن، بما يعادل 9.6 مليون برميل يومياً، لتتجاوز المستوى القياسي اليومي السابق البالغ 9.57 مليون برميل يومياً المسجل في يناير. وكانت الشحنات 39.17 مليون طن في أبريل 2017.

وارتفعت الواردات في أول أربعة أشهر من العام الحالي 8.9% عن مستواها قبل سنة، لتصل إلى 151.43 مليون.

وأشارت بيانات اليوم إلى أن صادرات الصين من الوقود المكرر قفزت 46% في أبريل، مقارنة بها قبل عام إلى 5.12 مليون طن، لكنها تراجعت عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغته في مارس عند 6.69 مليون طن.

وزادت واردات الصين من الوقود 21% على أساس سنوي إلى 3.01 مليون طن.