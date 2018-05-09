إدارة الطاقة: مخزونات النفط الخام الأميركي تهبط بشدة

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع، وتراجع أيضا المخزون من البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت #مخزونات_النفط الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو/أيار، مقابل توقعات محللين بانخفاض قدره 719 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما زادت 1.4 مليون برميل، بحسب ما ورد في "رويترز".



وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 75 ألف برميل يوميا، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.



وهبطت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، مقابل توقعات في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 450 ألف برميل.



وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.8 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.4 مليون برميل بحسب البيانات.



وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 955 ألف برميل يوميا إلى 5.45 مليون برميل.