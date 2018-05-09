الطاقة السعودية: ملتزمون بدعم استقرار الأسواق البترولية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين، واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي.

وقال المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية إن ذلك "على إثر القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران (..) المملكة (ستعمل) مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الإمدادات".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.

وقال في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني".