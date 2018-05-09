الفالح: نلتزم باستقرار سوق النفط بعد قرار ترمب

أكد #وزير_الطاقة_السعودي خالد الفالح الالتزام باستقرار سوق النفط لمصلحة المنتجين والمستهلكين في أعقاب انسحاب أميركا من #الاتفاق_النووي_الإيراني .

وكتب الفالح في حسابه الرسمي على تويتر: "على إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، نؤكد على التزام المملكة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين للحد من آثار أي نقص في الإمدادات".



وأضاف قائلا "إننا على اتصال وثيق مع رئاسة منظمة أوبك وروسيا والولايات المتحدة وسنتواصل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، بالإضافة للمستهلكين الرئيسيين خلال الأيام القليلة القادمة لضمان استقرار أسواق النفط".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد صرح بأن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين، واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي.

وقال المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية إن ذلك "على إثر القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران (..) المملكة (ستعمل) مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الإمدادات".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.

وقال في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني".