المزروعي: جهود إعادة التوازن لسوق النفط تتقدم بشكل جيد

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها لإعادة التوازن إلى #سوق_النفط وتشجيع الاستثمار في القطاع "تحقق تقدما جيدا".



وكتب المزروعي على حسابه على تويتر يقول "أوبك منظمة غير سياسية".



أضاف "هدفنا ضمان استقرار #أسواق_النفط من أجل توفير إمدادات بترولية منتظمة واقتصادية وذات كفاءة للمستهلكين، ودخل منتظم للمنتجين وعائد عادل لرأس المال بالنسبة لمن يستثمرون في صناعة البترول".



وجاءت تغريدات المزروعي بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن واشنطن ستنسحب من #الاتفاق_النووي المبرم مع إيران وإنها ستعيد #فرض_عقوبات_اقتصادية على طهران، وهو ما قد يضر بصادرات إيران من الخام.