انسحاب ترمب من "النووي" يقفز بأسعار النفط فوق 77 دولارا

ارتفعت #أسعار_النفط أكثر من 3% اليوم الأربعاء ليسجل #برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف، بعد أن تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن #الاتفاق_النووي مع إيران وأعلن توجهه لفرض أعلى مستوى من العقوبات عليها.



ولامست العقود الآجلة لخام #برنت في وقت ما أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 77.14 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.05 دولار للبرميل أو 2.97% إلى 71.11 دولار مقتربة من مرتفعات لم تبلغها منذ أواخر 2014.

وفي الصين، أكبر مشتر منفرد للنفط الإيراني، سجلت العقود الآجلة للخام في شنغهاي أعلى مستوياتها بالدولار منذ إطلاقها في أواخر مارس آذار متجاوزة 73.20 دولار للبرميل.



وعزى المحللون صعود الأسعار القوي إلى تراجع متوقع في #صادرات_النفط_الإيرانية.



وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة "صادرات إيران من النفط إلى آسيا وأوروبا من شبه المؤكد أن تتراجع لاحقا هذا العام وفي 2019 مع بحث بعض الدول عن بدائل، تفاديا للمتاعب مع واشنطن ومع بدء ظهور تأثير العقوبات".