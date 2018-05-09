أسواق النفط ستخسر 500 ألف برميل مع بدء فرض عقوبات إيران

توقع الخبير النفطي كامل الحرمي، أن تخسر #أسواق_النفط ما بين 400 إلى 500 ألف برميل من النفط الإيراني في العالم، وذلك بعد الـ180 يوم حينما تبدأ أميركا في فرض #العقوبات على النظام الإيراني بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس الأميركي #ترمب مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف الحرمي "للآن لم تتضح الصورة بشأن ما إذا كانت هذه العقوبات هي توجه أميركي فقط، وإنتاج النفط الإيراني يتجه إلى آسيا بنسب تتراوح بين 60 إلى 70%، وإذا حدث ارتفاع في أسعار النفط إلى مستوى الـ80 دولارا فإن دول أوبك ستلزم نفسها بزيادة الإنتاج لأنها لا تريد أن يكون فيه ضرر على المستهلك النهائي".

وتوقع الحرمي حدوث تغيير فني في سياسة #أوبك، في حال ارتفاع الأسعار لـ80 دولارا، إلا أنه من غير المعروف هل سيكون التحرك ضمن النطاق المتعارف أم لا، كأن تقوم السعودية بضخ المزيد من النفط لأن الطلب العالمي سيرتفع خاصة مع بدء تطبيق العقوبات ودخول فصل الشتاء وزيادة إنتاج النفط الصخري.

ورجح الحرمي عدم قبول أوبك برؤية سعر النفط عند 80 دولارا، لأن المستهلك النهائي سيتضرر، كما أن رغبة الإدارة الأميركية أيضا أن لا يصل لـ80 دولارا، لأن ترمب سيتضرر إذا ارتفعت الأسعار في أمريكا، واليوم سعر الجازولين عند 2.85 دولارا، وهو أعلى من سعره أثناء رئاسة أوباما، وهذا سيؤثر على شعبية ترمب خاصة في الانتخابات القادمة.