النفط يشق طريقه نحو 80 دولارا مع عودة عقوبات إيران

ارتفعت #أسعار_النفط إلى أعلى مستوى في عدة سنوات اليوم الخميس مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال #تجدد_العقوبات_الأميركية على إيران، أحد أكبر مصدري الخام، في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق.



وتخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران التي تنتج نحو 4% من #إمدادات_النفط العالمية، بعد أن انسحبت من اتفاق جرى التوصل إليه أواخر عام 2015 ويحد من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها.



وارتفعت #أسعار_النفط بقوة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 77.89 دولار للبرميل اليوم الخميس، بارتفاع 0.9% عن التسوية السابقة.



كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 71.84 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل. لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9%.