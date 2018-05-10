مصر تتجه لبناء مصنع ألواح الطاقة الشمسية بملياري دولار

وقعت مجموعة جي.سي.إل الصينية مذكرة تفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي في #مصر لبناء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بتكلفة تصل إلى ملياري دولار.



وبموجب مذكرة التفاهم التي وُقعت يوم الأربعاء، سينتج المجمع ألواحا للطاقة الشمسية قادرة على انتاج 5 جيجاوات سنويا. لكن لم تذكر تفاصيل بشأن موقع المشروع أو الإطار الزمني لتنفيذه، بحسب ما ورد في صحيفة "الأهرام" المصرية.



وأعلنت مصر في 2014 عن خطط واسعة لتطوير مصادر للطاقة المتجددة تستهدف مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة 4.3 جيجاوات، على أن يجري إنشاؤها على مدار ثلاث سنوات، لكن مستثمرين كثيرين انسحبوا في أعقاب نزاعات بشأن العقود.



وتهدف مصر لإنتاج 20 % من حاجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2022.



وتعهد الرئيس #عبد_الفتاح_السيسي بإحياء الاقتصاد، الذي يواجه صعوبات منذ أبعدت ثورة يناير المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.