العراق يرفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن #العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا لشهر يونيو/حزيران 0.90 دولار إلى 0.15 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي عن الشهر السابق.

وقالت سومو في بيان بالبريد الإلكتروني إن #خام_البصرة الثقيل إلى آسيا للشهر نفسه جرى تسعيره بخصم 3.85 دولار للبرميل عن خامي عمان ودبي.

وتم تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في الشحنات المتجهة إلى أسواق أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية لشهر يونيو/حزيران عند 0.50 دولار للبرميل دون مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت. وانخفض سعر بيع خام كركوك إلى الولايات المتحدة ليصبح بعلاوة 0.25 دولار للبرميل إلى مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا، هبط سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشهر يونيو/حزيران 0.95 دولار إلى سعر خام برنت المؤرخ منقوصا منه 5.70 دولار للبرميل. ولم يتغير سعر البيع الرسمي لخام كركوك لشهر يونيو/حزيران عند ما يقل 3.40 دولار عن برنت.