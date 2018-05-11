تراجع طفيف للنفط وسط مؤشرات باستقرار الإمدادات

هبطت #أسعار_النفط اليوم الجمعة متراجعة عن أعلى مستوى في عدة سنوات، الذي سجلته في الجلسة السابقة على توقعات بتوفير السوق النفطي لإمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض وشيك في الصادرات الإيرانية جراء عقوبات أميركية.



وتتجه الولايات المتحدة لإعادة #فرض_عقوبات_على_إيران التي تنتج نحو 4% من إمدادات الخام العالمية، بعد أن انسحبت واشنطن من اتفاق جرى التوصل إليه في أواخر 2015 حد من طموحات طهران النووية مقابل رفع عقوبات أوروبية وأميركية.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.23 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 24 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، عن التسوية السابقة. وسجل برنت أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 78 دولارا للبرميل في اليوم السابق.



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15سنتا، أو 0.2%، إلى 71.21 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 يوم الخميس عند 71.89 دولار للبرميل.