تقرير: منتجو النفط يقتربون من تجاوز التحديات الاقتصادية

أكد تقرير نفطي حديث، أن التوقعات تشير إلى أن أسواق النفط العالمية باتت أقرب إلى تحقيق معدلات نمو جيدة على صعيد اقتصادات المنتجين والمستوردين على حد سواء، وذلك وفقاً لخطط التحفيز والدعم الاقتصادي الجاري استهدافها من قبل تلك الدول.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه اقتصاديات هذه الدول قادرة على العمل والاستفادة من وتيرة النشاط سواء كان مصدرها القطاع الخاص أم الحكومي، خاصة في ظل الأسعار السائدة للنفط والتي تجاوزت متوسط 65 دولارا للبرميل، الأمر الذي يثير جواً من التفاؤل نحو تحسن مراكز الدول الاقتصادية والمالية.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن قدرة الدول على تعظيم النمو والاستفادة القصوى من المسارات المسجلة أصبحت تعتمد وبشكل كبير على مدى التطور الذي تسجله أنظمة الصرف المرنة لدى كل من المنتجين والمستوردين وما تتمتع به هذه الاقتصادات من احتياطيات مالية كبيرة قادرة على سد العجوزات في حال حدوثها وتوفير التمويل اللازم للإنفاق التنموي، وفقاً لما هو مخطط له ووصولاً إلى توفر اقتصاد متنوع، حيث بات مصدري النفط على مقربة من تجاوز التحديات الخاصة بالموازنات التي فرضتها الإيرادات المحققة منذ العام 2014.

وطالب الدول المنتجة للنفط وبشكل خاص، بضرورة استغلال النمو الاقتصادي الحالي والمستهدف لتقوية وتعزيز مراكزها المالية، على الرغم من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي نتيجة المؤشرات المتداولة ذات العلاقة بارتفاع مستوى الديون العالمية.

وفي الإطار فإن الحكومات ذات العلاقة باتت مطالبة في نفس الوقت باتخاذ قرارات حاسمة لتحقيق أداء اقتصادي قوي يمنحها مجالاً أوسع للاتجاه نحو التخفيضات الضريبية ومزيد من الدعم المباشر، وكذلك زيادة الانفاق العام لمواجهة التراجع المسجل على وتيرة النشاط الاقتصادي والتصدي لأية مؤشرات انكماش قد تلوح في الأفق، وسيكون بوسعها حينها الحصول على التمويلات الضرورية في أي وقت دون صعوبات.

وأضاف التقرير أن البيانات المتداولة تشير إلى أن أسواق الاستهلاك ستسجل مزيداً من الطلب بارتفاع يقدر بـ 1.6 مليون برميل في نهاية العام 2018 مقارنة بمستوياتها في نهاية العام 2017، في حين يتوقع أن ينخفض الفائض النفطي وصولاً إلى 400 ألف برميل في نهاية العام.

يأتي ذلك ضمن مؤشرات قائمة تعكس التحسن المسجل على الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي انعكس على حجم الطلب واستهلاك الوقود بالإضافة إلى حالة الانتعاش التي تسجلها دول شرق آسيا والتي ساهمت أيضاً في ارتفاع مؤشرات الطلب.