المزروعي: "أوبك" لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

قال #وزير_الطاقة_الإماراتي سهيل المزروعي، إن منتجي أوبك لا يستهدفون سعرا معينا للنفط.

وعبر المزروعي الذي يتولى رئاسة أوبك هذا العام، متحدثا خلال مناسبة للصناعة في أبوظبي، اليوم الأحد، عن قلقه بشأن مستوى الاستثمار النفطي في 2019 و2020.

من جهة أخرى، شدد المزروعي على أن أوبك ستركز على تحديد المستوى الملائم لمخزونات النفط خلال اجتماعها القادم.



وقال "ما يشغلنا في الاجتماع القادم هو ما المستوى الملائم للمخزونات الذي ينبغي أن نراه وإن كان بوسعنا إبقاء هذه المجموعة معا لفترة أطول".



وأبلغ الصحافيين، عندما سئل عن أثر العقوبات الأميركية بحق إيران على إمدادات النفط: "لا تقلقوا بشأن المعروض"، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها عضو بمنظمة أوبك في مثل هذا الوضع.

وتجاوز خام برنت 77 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، بعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الدولي مع إيران.

وجاء القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بالانسحاب من #الاتفاق_النووي_الإيراني المبرم عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مع التهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بنشاط هناك.

وكان وزير النفط الهندي دارميندرا برادان قد عبر، أمس السبت، عن قلقه من ارتفاع أسعار النفط، لكنه قال إن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير العقوبات الأميركية على طهران على واردات بلاده من النفط الإيراني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.