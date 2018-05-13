"توتال" تطور حقولاً للغاز الطبيعي في سلطنة عمان

قالت مجموعة الطاقة الفرنسية #توتال اليوم الأحد، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة #سلطنة_عمان لتطوير موارد للغاز الطبيعي في الدولة الخليجية.

وقالت توتال في بيان: "ستطور توتال وشل كمشغلين اكتشافات غاز طبيعي بمنطقة بريك الكبرى في الرقعة 6 البرية، من خلال حصتين تبلغان 25 و75% على الترتيب".

ومن المتوقع أن يكون الإنتاج المبدئي نحو 500 مليون قدم مكعبة يوماً، وقد يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يومياً.

وتابع البيان: "ستستغل توتال حصتها من الغاز كلقيم لإقامة مركز إقليمي في عمان لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال".