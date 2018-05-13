مصفاة عدن باليمن تسعى لشراء 150 ألف طن منتجات نفطية

قالت وكالة سبأ للأنباء اليمنية الحكومية، اليوم الأحد، إن #مصفاة_عدن للتكرير تسعى لشراء 150 ألف طن من المنتجات النفطية من أجل السوق المحلية، وذلك في مناقصتين منفصلتين.

وتريد المصفاة 30 ألف طن من البنزين الخالي من الرصاص ومثلها من الديزل في المناقصة الأولى وسط تدني إمدادات الوقود بسبب الحرب الدائرة في اليمن.

وترغب مصفاة عدن من خلال المناقصة الثانية في شراء 60 ألف طن من البنزين و30 ألف طن من زيت التدفئة لتوليد #الكهرباء في عدن.

وينبغي تقديم العروض بالدولار الأميركي، وآخر موعد لتلقي العروض هو 21 مايو الجاري.