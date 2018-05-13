"أدنوك" تنوي استثمار 165 مليار درهم للتوسع خلال 5 سنوات

انعقد ملتقى شركة بترول أبوظبي "أدنوك" للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي أطلقت خلاله الشركة استراتيجيتها للعام 2030.

وتسعى أدنوك إلى تحويل حقل الرويس إلى أكبر مجمع تكرير في العالم، كما تعتزم استثمار 165 مليار درهم، على مدى 5 سنوات للتوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات.

وتأتي هذه الخطة جزءا من استراتيجية عملاق النفط الإماراتي للعام 2030، والتي تتضمن إضافة مصفاة ثالثة في مجمع الرويس لزيادة طاقتها بـ 600 ألف برميل يوميا بحلول عام 2025.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت أدنوك عن إرسال أول شحنة نفط خام ليتم تخزينها في الهند، ضمن اتفاق لتخزين ما يصل إلى ستة ملايين برميل في واحد من أكبر أسواق النفط العالمية.

من جهته، قال دارميندرا برادان، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، إنه جرى الاتفاق على أول شحنة نفط إماراتية، ضمن المخزونات الاستراتيجية في الهند.

وبموازاة ذلك، تعمل أدنوك على زيادة استثماراتها في الخارج للاستحواذ على أسواق نمو جديدة، لتحفظ موقعها كأحد أكبر اللاعبين في قطاع الطاقة عالميا.