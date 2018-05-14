أوبك: تخمة المعروض النفطي العالمي انتهت تقريباً

تفيد أرقام أعلنتها #أوبك أن تخمة المعروض النفطي العالمي قد انتهت تقريباً، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة منذ يناير 2017، والزيادة السريعة في الطلب العالمي.

وقالت "أوبك" في تقرير اليوم الاثنين، إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تراجعت في مارس إلى مستوى يزيد بتسعة ملايين برميل فوق متوسط الخمس سنوات. وكانت المخزونات تزيد 340 مليون برميل فوق ذلك المتوسط في يناير 2017، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت المنظمة: "تقف أوبك، كدأبها دائماً، على أهبة الاستعداد لدعم استقرار سوق النفط، جنباً إلى جنب مع الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة والمشاركة في إعلان التعاون".