النفط يتخلى عن أعلى مستوى في سنوات بفعل أنشطة أميركية

نزلت #أسعار_النفط عن أعلى مستوياتها في عدة أعوام الذي سجلته الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع مستمر في أنشطة الحفر الأميركية، مما ينبئ بزيادة الإنتاج بينما ظهرت مقاومة في أوروبا وآسيا للعقوبات الأميركية على إيران.

وسجل #برنت 76.79 دولار للبرميل عند الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 33 سنتاً بما يعادل 0.4% عن آخر تسوية، فيما سجل خام #غرب _تكساس_الوسيط الأميركي 70.44 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتاً أو 0.3%.

وفي الأسبوع الماضي سجل "برنت" و"خام خرب تكساس" أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2014 عند 78 دولاراً و71.89 دولار على الترتيب، مع توقع الأسواق انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية كثيراً مع بدء ظهور تأثير العقوبات الأميركية في وقت لاحق من العام.

وقال جريج مكينا من أكسي تريدر للسمسرة: "من المرجح أن يختفي نحو مليون برميل من أسواق النفط العالمية، إذا طُبقت العقوبات الأميركية على إيران".

وأضاف: "لكن ليس من المؤكد أن يكون أثرها كما يعتزمون.. ألمانيا قالت إنها ستحمي شركاتها من العقوبات الأميركية، إيران قالت إن توتال شركة النفط الفرنسية العملاقة لم تنسحب من حقولها بعد، وفي جميع الأحوال يبدو أن الصين مستعدة لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة".

وتأثرت السوق بتنامي أنشطة الحفر في الولايات المتحدة. وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن الشركات الأميركية أضافت عشر منصات حفر في الأسبوع المنتهي في 11 مايو، ليصل الإجمالي إلى 844 وهو الأعلى منذ مارس 2015.