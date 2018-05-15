الفارق بين الخام الأميركي وبرنت يتسع بأكثر من 7 دولارات

استقرت #أسعار_النفط اليوم الثلاثاء، مع استمرار تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة #أوبك والعقوبات الأميركية الوشيكة على إيران، والتي هددت بتقليل المعروض في السوق وسط إشارات على استمرار الطلب القوي.

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 78.21 دولار للبرميل، دون تغير يذكر عن آخر إغلاق، وقريباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف، عند 78.53 دولار، التي بلغها في الجلسة السابقة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 70.88 دولار للبرميل، منخفضاً ثمانية سنتات، لكنه يظل قريباً من أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 71.89 دولار للبرميل الذي بلغه الأسبوع الماضي.

وأسعار الخام الأميركي منخفضة بشكل حاد عن "برنت"، بعد ارتفاع إنتاج النفط بالولايات المتحدة أكثر من 25% إلى 10.7 مليون برميل يومياً، لتتلقى السوق الأميركية إمدادات جيدة.

وكانت أسعار النفط ارتفعت أمس الاثنين، بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك أن تخمة المعروض من الخام تبددت تقريباً، بينما اتسع الفارق بين الخام الأميركي و #برنت إلى أكثر من سبعة دولارات، وهو الأكبر في خمسة أشهر.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت أمس بـ1.11 دولار في التسوية إلى 78.23 دولار للبرميل، بينما زاد خام #غرب_تكساس_الوسيط الأميركي 26 سنتاً في التسوية إلى 70.96 دولار للبرميل.

وبلغ الفارق بين الخام الأميركي ومزيج "برنت" 7.28 دولار، وهو الأعلى منذ 12 ديسمبر، بفعل زيادة إنتاج الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يسجل مستوى قياسياً عند 7.18 مليون برميل يومياً.