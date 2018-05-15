موجة صعود تدفع النفط باتجاه مستوى 80 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ووصل سعر مزيج برنت لحاجز الـ 79 دولارا للبرميل في تداولات اليوم.

وتوقع المحللون أن تستمر موجة الارتفاع في الأسعار مع ازدياد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبضغط من المخاوف بتراجع الإنتاج الفنزويلي والإيراني، واحتمال تجديد اتفاقية خفض الإنتاج بين الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك والتي تنتهي نهاية العام الحالي.

من جانبها أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" تقريرا طمأنت فيه سوق النفط بأنها مستعدة مع حلفائها خارج المنظمة لدعم استقرار السوق، لكنها في الوقت ذاته أصدرت تعديلا لتوقعاتها على الطلب العالمي للنفط هذا العام.

وفي الأرقام المعدلة من أوبك، قالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط هذا العام سيزيد بواقع 1.65 مليون برميل يوميا مرتفعا من توقعات سابقة بحوالي 1.63 مليون برميل يوميا.

وبين محاولات أوبك لتهدئة المخاوف من تأثير قرار واشنطن بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران على إمدادات النفط، تأتي توقعات المحللين لتشير بأن سعر 100 دولار للبرميل لم يعد بعيدا في ظل الظروف الحالية.

وتوقع "بنك أوف أميركا" أن تصلَ أسعار خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام المقبل، ولم يستبعد البنك وصولَ الأسعار الى 100 دولار إذا ما تفاقمت العقوبات على إيران.