إدارة الطاقة:المخزونات الأميركية تهبط بـ1.4 مليون برميل

قالت إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير، كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت #مخزونات_الخام 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من مايو/أيار، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 763 ألف برميل، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأشارت إدارة المعلومات إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 53 ألف برميل.

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 149 ألف برميل. وزادت معدلات التشغيل في المصافي بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

ونوهت إدارة المعلومات بأن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 3.8 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 1.4 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل #الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 92 ألف برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 2.2 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 411 ألف برميل يوميا إلى 5.04 مليون برميل يوميا.