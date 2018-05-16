النفط يتراجع وسط مؤشرات على وفرة المعروض

تراجعت أسعار #النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بوفرة الإمدادات رغم التخفيضات الراهنة في الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك، وعقوبات أميركية محتملة على إيران المصدرة للخام.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام #برنت 78.22 دولار للبرميل، بانخفاض 21 سنتا أو 0.3% عن آخر تسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام #غرب_تكساس_الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.45 إلى 71.03 دولار للبرميل.

ورغم هذا الانخفاض ظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 عند 79.47 و71.92 دولار للبرميل، على الترتيب، والتي سجلتها أمس الثلاثاء، لكن ثمة مؤشرات في أسواق الخام قد تدفع مستثمري الأسواق المالية إلى التوقف.

وهناك علامات أيضاً على ارتفاع إنتاج النفط، خاصة في شركات كبيرة مثل "إكسون موبيل" و"رويال دتش شل" و"شيفرون" و"بي.بي" و"توتال".

وسجلت أسعار شحنات الخام الفورية أقل مستوى خلال أعوام، مقارنة مع العقود الآجلة، حيث يحاول الباعة إيجاد مشترين لشحنات من غرب إفريقيا وروسيا وكازاخستان.

وقال معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 435.6 مليون برميل. وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسميةللمخزونات اليوم.