مخزونات النفط الأميركية ترتفع 4.9 مليون برميل

قال معهد البترول الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن #مخزونات_الخام_الأميركية ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي بينما انخفضت #مخزونات_البنزين ونواتج التقطير.



ووفقا لبيانات المعهد، زادت #مخزونات_الخام 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 مايو أيار إلى 435.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات من محللين بانخفاض قدره 763 ألف برميل.



وذكر المعهد أن المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 62 ألف برميل.



وزاد معدل استهلاك المصافي للخام بمقدار 33 ألف برميل يوميا وفقا للبيانات.



وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 3.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.4 مليون برميل في استطلاع للرأي أجرته رويترز.



وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت بمقدار 768 ألف برميل مقارنة مع انخفاض قدره 2.2 مليون برميل في التوقعات.



وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 724 ألف برميل يوميا إلى 8.2 مليون برميل يوميا.