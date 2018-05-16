"مورغان ستانلي" يرفع توقعه لبرنت لـ90 دولارا بـ2020

توقع "#مورغان_ستانلي" ارتفاع سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل بنهاية 2019 و90 دولاراً للبرميل بنهاية 2020.

وفي حين أشار إلى أن الطلب على نواتج التقطير الوسيطة ينمو بقوة والمخزونات تقترب من أدنى مستوياتها في 5 سنوات، إضافة إلى لوائح جديدة للمنظمة البحرية الدولية ستضيف حوالي 1.5 مليون برميل يوميا إلى الطلب بحلول 2020، بحسب ما ورد في "رويترز".



توقع تهافتا على نواتج التقطير الوسيطة مما سيدفع هوامش أرباح التكرير للارتفاع لتسحب أسعار النفط معها لأعلى.



من جانب آخر، توقع سعراً لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 71 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من 2018 و73 دولاراً للبرميل في الربع الأول من

2019.

وبحسب التوقعات، فإن سعر #خام_برنت سيكون عند 77.5 دولار للبرميل في الربع الأخير من 2018 و80 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2019.