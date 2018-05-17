الفالح يطمئن:سنوفر إمدادات نفطية كافية لسد أي نقص محتمل

طمأن #وزير_الطاقة_السعودي خالد الفالح الهند إلى أن المملكة ومنتجين آخرين سيضمنون إتاحة إمدادات نفطية كافية في السوق لتعويض أي نقص محتمل.

وقال الفالح: "المملكة ومنتجون آخرون سيضمنون إتاحة إمدادات نفطية كافية حتى تظل الأسعار معقولة"، بحسب ما ورد في "رويترز".



وأطلع الفالح نظيره وزير النفط الهندي على مشاوراته المستمرة مع منتجين رئيسيين للنفط من بينهم روسيا.

وسجلت أسعار #النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 اليوم الخميس مع اختراق #برنت 80 دولاراً للبرميل في ظل شح بالإمدادات واستمرار قوة الطلب.

وسجل خام برنت 80.16 دولار قبل أن يعود ويهبط دون هذا المستوى.