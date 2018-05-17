وزير الطاقة الإماراتي: "أوبك" لديها قضايا أكبر من إيران

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك قضايا للتعامل معها أكبر من أثر القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران.

وعبر المزروعي عن عدم قلقه بشأن فرض عقوبات على بعض الدول الأعضاء، وكيف ستؤثر تلك التطورات على نظرة أوبك للأمور، وطريقة تعاملها معها، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف أن هناك قضايا أكبر ينبغي التعامل معها، مشيرا إلى تراجع إنتاج دول منتجة رئيسية مثل فنزويلا.

يذكر أن العقوبات الأميركية التي سيتم إعادة فرضها على إيران بعد #انسحاب_الولايات_المتحدة_من_النووي تستهدف قطاعات الطاقة والمواصلات والبنوك الإيرانية.

لكنها تؤثر أيضا على الشركات الأجنبية التي لديها استثمارات أو تبيع بضائعها في إيران، والتي ستجد نفسها في مأزق تضطر فيه إلى الاختيار ما بين التعامل مع الولايات المتحدة أو مع إيران.