"باركليز" يرفع توقعاته للنفط بسبب فنزويلا وعقوبات إيران

رفع باركليز توقعاته لأسعار #النفط الخام للعامين الجاري والقادم، قائلا إن السوق تزداد شحا في ظل انخفاض الإنتاج في فنزويلا، واحتمال حدوث تعطيلات إضافية للإمدادات مع إعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات على #إيران.

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت للعام 2018 إلى 73 دولارا للبرميل من 61.8 دولار، وتوقعاته للسعر في 2019 إلى 70 دولارا للبرميل من 60 دولارا.

وزاد توقعاته لسعر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط إلى 68.20 دولار للبرميل هذا العام من 57 دولارا في وقت سابق، وتوقعاته للعام 2019 إلى 65 دولارا للبرميل من 55 دولارا، بحسب ما ورد في "رويترز".

وبلغت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل اليوم للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بفعل المخاوف من احتمال انخفاض #الصادرات_الإيرانية وتقلص الإمدادات.

وفي الأسبوع الماضي، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي المُبرم في 2015 مع إيران، ويخطط لإعادة فرض #عقوبات_اقتصادية_أميركية عليها، ما يثير مزيدا من الضبابية بشأن إمدادات النفط العالمية.

في الوقت ذاته ينخفض الإنتاج في فنزويلا، وهي منتج كبير للخام، بفعل الأزمة الاقتصادية هناك. ويوم الاثنين أبلغت فنزويلا منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن إنتاجها تراجع في أبريل/نيسان لمستوى منخفض جديد للمدى الطويل عند 1.505 مليون برميل يوميا.

وقال باركليز إن أسواق النفط قد تعاني من شح أكبر في كل من 2019 و2020.