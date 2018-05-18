"تكنيب" تدير أكبر مصفاة تابعة لـ"مبادلة" في باكستان

أعلنت شركة "مصفاة باك عرب المحدودة" (باركو)، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن إبرام عقد خدمات استشارية لإدارة مشاريع مع شركة النفط العالمية، "تكنيب إف إم سي"، يتضمن إدارة عمليات ما قبل مرحلة "الهندسة والمشتريات والبناء" في مشروع مصفاة متكاملة سيتم إنشاؤها في مدينة "حَب" الواقعة قرب مدينة كراتشي الباكستانية.

ومن المقرر أن تتولى شركة "مصفاة باركو البحرية المحدودة"، المملوكة بالكامل لشركة (باركو)، مهمة إدارة وتشغيل المشروع، والذي سيضم مصفاة متطورة تصل طاقتها الإنتاجية إلى 250 ألف برميل يومياً، إلى جانب مرافق تحميل بحرية مساندة. وستصبح المصفاة أكبر منشأة من نوعها في باكستان؛ حيث ستلبي حاجة الأسواق المحلية لمنتجات التكرير.

وتم التوقيع على العقد من قبل طارق رضوي، الرئيس التنفيذي لشركة "+مصفاة باركو البحرية المحدودة"، وريكاردو مويزو، النائب الأول للرئيس الخدمات الاستشارية وإدارة المشروعات في شركة "تكنيب إف إم سي".

وقال خليفة السويدي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال التكرير والبتروكيماويات في قطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار: "سوف يساهم هذا المشروع في تعزيز العلاقات التجارية والروابط المشتركة بين دولة الإمارات وباكستان. وباعتباره أكبر مشروع صناعي في قطاع البترول والبتروكيماويات في باكستان، سيوفر قيمة كبيرة للشركاء، إضافة إلى المنافع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

من جانبه، قال إسكندر سلطان راجا، رئيس مجلس إدارة شركة "مصفاة باركو البحرية المحدودة": "في ظل الزيادة المتسارعة في الطلب على موارد الطاقة والوقود في باكستان، يكتسب هذا المشروع أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحسين إمدادات الوقود، ودعم النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده باكستان".

بدوره، قال ريكاردو مويزو، النائب الأول للرئيس في شركة "تكنيب إف إم سي": «ندرك الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الاستثماري طويل الأجل الذي أطلقته شركة (باركو)، ونحن فخورون بالمشاركة في هذا المشروع، الذي سيساهم في تلبية احتياجات باكستان من الوقود، ويدعم نمو شركة (باركو) وباكستان".