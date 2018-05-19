السعودية والإمارات قلقتان حيال "تقلبات" سوق النفط

أعرب وزيرا الطاقة السعودي خالد الفالح والإماراتي سهيل المزروعي عن قلقهما إزاء التقلبات في سوق النفط، وجددا التزام بلديهما الحفاظ على مستوى الإمدادات في حال حدوث اي طارئ، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية.

واتفق الوزيران في اتصال هاتفي بينهما على الالتقاء مع وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك في سانت بطرسبرغ الأسبوع المقبل، على هامش"منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، من أجل "مواصلة المشاورات".

وأوضحت الوكالة أن الوزيرين "أعربا عن قلقهما حيال التقلبات التي اعترت السوق مؤخرًا بفعل المخاوف المتعلقة بالأحداث الجيوسياسية، رغم وفرة الإمدادات".

وشددا على "مواصلة التشاور، وعلى مراقبة السوق النفطية عن كثب"، وأكدا "اعتزامهما التعاون معًا ومع الدول المنتجة الأخرى في إطار الآليات الموضوعة، وكذلك مع كبريات الدول المستهلكة، من أجل ضمان استقرار السوق".

وتجاوز سعر برميل #نفط_برنت الخميس عتبة الثمانين دولارا للمرة الاولى منذ نوفمبر 2014 في سوق يسودها التوتر نظرا للشكوك المرتبطة بانتاج #إيران وفنزويلا، ما يمكن أن يسبب مشاكل للاقتصادات المتطورة بمرور الوقت.

ومنذ أسابيع، تشهد الأسعار ارتفاعا بسبب القلق حيال إنتاج هذين البلدين بينما قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وأعادت فرض عقوبات على #طهران.

ويعاني قطاع #النفط في فنزويلا من الأزمة السياسية والاقتصادية بينما يبدو أن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الأحد والرئيس نيكولاس مادورو الأوفر حظا للفوز فيها، لا تطمئن الأسواق.

في موازاة ذلك ساهم الغموض المرتبط بالإنتاج الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في رفع الأسعار ايضا. وقالت واشنطن إنها ستعيد فرض عقوبات على إيران ومنحت الشركات العالمية 90 يوما للخروج من هذا البلد.