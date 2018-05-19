حفارات النفط الأميركية تستقر بعد 6 ارتفاعات متتالية

استقر عدد من حفارات النفط النشطة في #الولايات_المتحدة هذا الأسبوع، بعد صعوده لستة أسابيع متتالية، رغم أن أسعار الخام قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، وهو ما يدفع شركات الحفر إلى استخراج كميات قياسية من #النفط وخصوصاً الخام الصخري.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية استقر عند 844 حفارة في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من مايو.

وإجمالي عدد الحفارات النفطية في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيراً عن مستواه قبل عام عندما بلغ 720 حفارة، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج بالتوازي مع مساعي #أوبك لخفض الإمدادات العالمية، في محاولة للاستفادة من صعود الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع إن إنتاج #النفط_الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي عند 7.2 مليون برميل يوميا في يونيو.

وفي وقت سابق هذا الشهر توقعت إدارة المعلومات أن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأميركي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يومياً في 2018، وإلى 11.9 مليون برميل يومياً في 2019، من 9.4 مليون برميل يومياً في 2017.

وبلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 987 حفارة، ارتفاعاً من متوسط بلغ 876 حفارة في 2017. ويشير ذلك إلى أن عدد الحفارات يتجه إلى أن يكون الأعلى منذ 2014 عندما سجل متوسطاً بلغ 1862.