أكبر مستورد بريطاني للغاز القطري يريد تنويع الإمدادات

يسعى South Hook أنشط مرافئ استيراد الغاز الطبيعي المسال في #بريطانيا، لتنويع مصادر إمداداته بعيدا عن #الغاز_القطري المسال.

وكشفت بيانات "تومسون رويترز" عن انخفاض أحجام الشحنات القادمة إلى مرفأ South Hook، الذي تمتلك فيه قطر للبترول حصة مسيطرة، إلى النصف منذ بداية العام، بالمقارنة مع مستواها قبل سنة إلى 1.2 مليون متر مكعب. كما أن هذه الكميات لا تتجاوز 15% من الأحجام المسجلة في 2016 للفترة ذاتها.

ويسعى المرفأ إلى توسعة نطاق مواصفات الغاز الذي يستورده منذ يناير، للتمكن من الاستيراد من مصادر أخرى.

وتلقت Dragon LNG التي تتقاسم ميناء Milford Haven مع South Hook أربع شحنات العام الماضي، جميعها من #قطر، بالمقارنة مع ست شحنات هذا العام من مصر وترينداد وروسيا ومرفأين أميركيين، وفقاً لبيانات "تومسون رويترز آيكون".

يشار إلى أن المرفأ الذي تساهم فيه "إكسون موبيل" و"توتال" بحصة صغيرة، يستورد الغاز الطبيعي المسال من قطر منذ بدء عمله بالكامل في 2010، ويعد أحد أكبر المنشآت في أوروبا.