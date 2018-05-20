كويت إنرجي تعين مستشارا لصفقة بيع لمنطقة امتياز بالعراق

قالت مصادر مطلعة إن شركة " #كويت_إنرجي"، وهي شركة نفط وغاز مستقلة، عينت بنك الاستثمار بيريلا واينبرج بارتنرز لتقديم المشورة لها في بيع محتمل لكل أو جزء من منطقة الامتياز رقم 9 في جنوب العراق وفصل أصول بمصر.



وتهدف الخطوة لتوفير سيولة تحتاجها الشركة بشدة من أجل المساهمين فيها، ولتكوين احتياطي نقدي لسداد ديونها .



وامتنعت كويت إنرجي و "بيريلا واينبرج بارتنرز" عن التعقيب.



وتأتي هذه الخطوة بعد أن أنهت كويت إنرجي محادثات اندماج محتمل مع سوكو إنترناشونال المدرجة في لندن، وقالت إن الطرفين لم يتوصلا لشروط ترضي الجانبين.



والشركة الكويتية، مقرها في البحرين وتمتلك أصولا في العراق وسلطنة عمان ومصر واليمن وشرعت في محادثات الاندماج بعدما فشلت في العام الماضي في استكمال طرح عام أولي لأسهمها في بورصة لندن كانت تأمل أن تجمع من خلاله نحو 150 مليون دولار.



وقاد ذلك لتغيير في مجلس الإدارة في ديسمبر كانون الأول، مع استقالة سارة أكبر الرئيسة التنفيذية التي شاركت في تأسيس الشركة وتعيين ستة أعضاء جدد في المجلس.



وباعت كويت إنرجي في وقت سابق هذا العام حصة 8.57 بالمئة في منطقة الامتياز رقم 9 لدراجون أويل، وهي إحدى وحدات شركة بترول الإمارات الوطنية (#إينوك) ومقرها دبي، مقابل 100 مليون دولار، وأنهت خلافا بشأن الملكية مع إينوك بمنحها حصة إضافية 6.43 بالمئة في منطقة الامتياز.



وتتركز عمليات الشركة في العراق في 3 أصول من بينها المنطقة 9 ولها في مصر مصالح في أربعة حقول للنفط والغاز.



وفي نهاية 2017 كان لدى كويت إنرجي سيولة 65.6 مليون دولار. وللشركة سندات بقيمة 250 مليون دولار تستحق في عام 2019 وينبغي أن تبدأ سداد دين قابل للتحويل إلى أسهم بقيمة نحو 150 مليون دولار هذا العام لكيان تسيطر عليه مجموعة أبراج للاستثمار المباشر.