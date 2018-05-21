النفط يتلقى زخماً مع أنباء توقف الحرب التجارية

زادت أسعار #النفط اليوم الاثنين، في وقت تتفاعل الأسواق مع أنباء تفيد بتفادي #الصين و #الولايات_المتحدة حرباً تجارية كانت تلوح في الأفق، بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت إلى 79.06 دولار للبرميل بزيادة 55 سنتا أو ما يعادل 0.7%، بالمقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وتجاوز برنت 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر 2014 الأسبوع الماضي.

وبلغت العقود الآجلة لخام #غرب_تكساس_الوسيط الأميركي 71.71 دولار للبرميل، مرتفعة 43 سنتا أو ما يعادل 0.6% عن سعر آخر تسوية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس الأحد، إن أكبر اقتصادين في العالم اتفقا على التخلي عن التهديد بفرض رسوم، فيما يعكفان على التوصل لاتفاق تجاري أوسع، مما منح الأسواق العالمية دفعة في التداولات المبكرة اليوم.

وقال بنك مورغان ستانلي: "الخلاف التجاري العارض ستتقلص حدته بمرور الوقت عبر التفاوض".

وأضاف: "كلا الجانبين يخطط من أجل تنفيذ مشتريات المنتجات الزراعية والطاقة، ومواصلة التفاوض بشأن الصناعة وتجارة الخدمات والاستثمار الثنائي وحماية حقوق الملكية الفكرية في الأشهر المقبلة".

لكن أسعار الخام تظل بعيدة إلى حد ما عن المستويات المرتفعة التي سجلتها الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ نوفمبر 2014، بينما يقول الكثير من المتعاملين والمحللين إن هناك ما يكفي من المعروض لتلبية الطلب، على الرغم من تخفيضات الإنتاج المستمرة بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك، وانخفاض الإنتاج بفعل الأزمة التي تضرب فنزويلا وعقوبات أميركية ضد إيران تلوح في الأفق.