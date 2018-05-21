مصر: مزايدتان عالميتان لاستكشاف النفط والغاز بـ27 قطاعا

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستطرح مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن #النفط و #الغاز في 27 قطاعا هذا العام.

وذكر الملا في بيان صحافي أن إحدى المزايدتين تطرحها الهيئة المصرية العامة للبترول، وتشمل 11 قطاعا، بينما تطرح الثانية الشركة القابضة للغازات الطبيعية " #إيجاس" وتغطي 16 قطاعا.

وفتح اكتشاف #إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقال الملا في البيان إن مزايدة هيئة البترول ستشمل "خمسة قطاعات بالصحراء الغربية وقطاعين بوادي النيل وثلاثة قطاعات بخليج السويس وقطاعا واحدا بالصحراء الشرقية".

أما مزايدة إيجاس فتشمل "13 قطاعا بالبحر المتوسط تتضمن قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات بدلتا النيل الأرضية"، بحسب البيان الذي وصف هذه المزايدة بأنها "أكبر مزايدة تطرحها إيجاس في تاريخها منذ تأسيس الشركة عام 2001".

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.