برنت يخترق مجددا مستوى الـ80 دولارا للبرميل

اخترقت عقود برنت مجدداً مستوى 80 دولاراً للبرميل، لتواصل صعودها وترتفع أكثر من دولار إلى 80.25 دولار للبرميل في تمام الساعة 14:36 بتوقيت غرينتش.

ويعود ارتفاع #أسعار_النفط وسط مخاوف من أن إنتاج الخام في #فنزويلا قد يواصل الهبوط في أعقاب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل وعقوبات محتملة على البلد العضو بمنظمة أوبك.

وفي الأسبوع الماضي تخطت أسعار #برنت مستوى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

وقال رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة ستيفن اينس "تعاطي السوق بإيجابية مع إعلان الولايات المتحدة والصين أنه ‬لا #حرب_تجارية‭‬ بينهما بالإضافة إلى المشاكل السياسية في فنزويلا تدفع أسعار النفط للارتفاع".

وواجه رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولاس مادورو استنكارا دوليا جديدا يوم الاثنين بعد انتخابه لفترة جديدة في اقتراع ندد به خصومه ووصفوه بأنه مهزلة تعزز الديكتاتورية في البلاد.

وتدرس الولايات المتحدة #فرض_عقوبات_نفطية على فنزويلا.

وواصلت السوق الصعود بعد أن قال مسؤول بالإدارة الأميركية لرويترز إن الرئيس دونالد ترمب وقع أمرا تنفيذيا أمس يقيد قدرة فنزويلا على تسييل الأصول المملوكة للدولة.

ومن شأن أي عقوبات تقيد التمويل أو الخدمات اللوجستية أو إمدادات الكهرباء أن تكبح بشكل أكبر إنتاج الخام في فنزويلا، الذي هبط بأكثر من الثلث في عامين ليصل إلى أدنى مستوياته في عقود.